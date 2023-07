Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (9. Juli 2023) gegen 11:15 Uhr meldete eine Passantin, dass Unbekannte einen Gullideckel der Lindenstraße herausgehoben hatten. Diesen hatten sie neben dem Schacht platziert. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich in der Samstagnacht an dem Gullideckel zu schaffen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell