POL-KLE: Straelen - Einbruch in Waldhütte: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Kevelaer-Kervenheim (ots) - In der Zeit von Samstag (8. Juli 2023) um 21:00 Uhr bis Sonntag (9. Juli 2023) um 18:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den rechten Außenspiegel eines blauen Opel Corsa, der an der Murmannstraße in Kervenheim abgestellt war. Vermutlich ist ein Radfahrer über den Gehweg gefahren und touchierte dabei den Außenspiegel. Ein Unfallverursacher meldete sich bislang nicht beim Eigentümer des ...

