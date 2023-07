Geldern-Kapellen (ots) - Am Samstag (8. Juli 2023) zwischen 02:10 Uhr und 12:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Lange Straße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, richten diese bitte an ...

