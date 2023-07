Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in ein Vereinsheim

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve-Kellen (ots)

Am Sonntag (9. Juli 2023) zwischen 03:30 Uhr und 10:15 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster des Vereinsheims an der Van-den-Bergh-Straße ein. Im Thekenbereich suchten die Unbekannten nach Diebesgut. Sie entwendeten einen Laptop, die Stereoanlage sowie Boulekugeln. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell