Bedburg-Hau (ots) - Am Donnerstag (6. Juli 2023) gegen 19:40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandmeldealarms in der Frauenforensik der LVR-Klinik am Brückenweg aus. Dort hatte aus bislang unbekannter Ursache die Matratze im Zimmer einer Patientin gebrannt. Die Bewohnerinnen des vom Brand betroffenen Klinikbereichs wurden in den Hof des umzäunten ...

