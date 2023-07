POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Rheurdt (ots) - Am Montag (3. Juli 2023) gegen 09:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Grünflächenamtes am Friedhof am Burgweg in Rheurdt mehrere beschädigte Grableuchten fest. Weiterhin war der Wasserhahn einer Entnahmestelle geöffnet worden, so dass stundenlang Wasser auf einen Schotterweg lief, so dass das Material ausspülte. Die Sachbeschädigungen auf dem ...

mehr