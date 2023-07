POL-KLE: Kevelaer - Sicherstellung eines Hochdruckreinigers / Aufmerksamer Bürger verständigt die Polizei

Kreispolizeibehörde Kleve

Am Montag (3. Juli 2023) gegen 08:00 Uhr konnte an der Lortzingstraße in Kevelaer ein Hochdruckreiniger sichergestellt werden. Als Grundlage dafür diente der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, der den Hochdruckreiniger in einem Graben liegend entdeckt und dann die Polizei informiert hatte. Nach ersten Ermittlungen und aktuellem Erkenntnistand geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Hochdruckreiniger (Marke: Workzone / Modellbezeichnung: Q1W-SP05-2200) im Rahmen einer Straftat durch den oder die Täter erlangt wurde und anschließend am Fundort zurückgelassen wurde.

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

