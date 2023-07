Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Sachbeschädigung auf dem Friedhof

Zeugen gesucht

Rheurdt (ots)

Am Montag (3. Juli 2023) gegen 09:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Grünflächenamtes am Friedhof am Burgweg in Rheurdt mehrere beschädigte Grableuchten fest. Weiterhin war der Wasserhahn einer Entnahmestelle geöffnet worden, so dass stundenlang Wasser auf einen Schotterweg lief, so dass das Material ausspülte. Die Sachbeschädigungen auf dem Grabfeld hinter der Friedhofskapelle sowie die damit verbundene Störung der Totenruhe brachte der Mitarbeiter zur Anzeige. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell