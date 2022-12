Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei kann vermeintlich gestohlenes Auto rasch finden

Bremerhaven (ots)

Wer mag mitten in der Vorweihnachtszeit eigentlich bereits an Ostern denken? Möglicherweise die Feriengäste, die sich am Montag, 5. Dezember, in Bremerhaven auf eine sonderhafte Suche machten. Wobei es hier nicht galt, versteckte Eier zu finden, sondern ein ausgewachsenes Kraftfahrzeug. Dieses hatten die Touristen im Parkhaus unterhalb des Columbus-Centers abgestellt und waren dann bummeln gegangen. Als sie am Nachmittag zurückkehrten, war ihr fahrbarer Untersatz plötzlich fort - und die Suche begann. Doch der Wagen ward nicht gefunden. Also wandten sich die Gäste an die Polizei, um den vermeintlichen Diebstahl ihres Kfz anzuzeigen. Die erfahrenen Beamten am Revier Mitte hielten aber eine weitere Erklärung für das Verschwinden des Autos parat: Sie erläuterten den Touristen, dass sich das Parkhaus an der Columbusstraße in einen nördlichen und einen südlichen Teil gliedert, die sich optisch stark ähneln, aber nicht miteinander verbunden sind. Zwar hegten die Suchenden zuerst einige Zweifel an dieser Variante, doch bei einem gemeinsamen Gang in die Parkgarage wurden Polizeibeamte und Autofahrer schnell fündig: Tatsächlich hatten die Touristen lediglich im falschen Parkhaus-Abschnitt nach ihrem Fahrzeug gesucht. Zufrieden konnten sie den Heimweg antreten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell