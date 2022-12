Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe hochwertiger SUV werden geblitzt: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Hinweise auf die mutmaßlichen Diebe dreier hochwertiger Autos aus dem Überseehafengebiet. Der Fall ereignete sich bereits im Sommer, doch erst jetzt ist eine Öffentlichkeitsfahndung möglich.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bisher nicht identifizierten Täter in der Nacht zu Montag, 6. Juni, von einem Firmengelände an der Straße Amerikaring im stadtbremischen Überseehafengebiet in Bremerhaven zunächst unbemerkt zwei SUV der Marke Range Rover und ein SUV der Marke Lexus entwendet. Anschließend flüchteten sie mit den Luxusautos über die Cherbourger Straße, vermutlich in Richtung Autobahn 27. Dabei lösten sie kurz nach 4 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsmessung aus und wurden zum Teil fotografiert. Rund 40 Minuten später wurden die Fahrzeuge erneut geblitzt, dieses Mal auf der B437 in der Ortschaft Schweiburg (Gemeinde Jade) in der Wesermarsch. Zwei der drei Männer sind auf den Fotos gut zu erkennen. Es ist zu vermuten, dass die Fahrer mit den hochwertigen SUVs (Gesamtschaden: rund 400.000 Euro) weiter in Richtung Niederlande, Belgien oder Frankreich gefahren sein könnten. An den Fahrzeugen befanden sich laut der Blitzer-Fotos Kfz-Kennzeichen, die zuvor in Bremerhaven von anderen Autos entwendet worden waren.

Die Kriminalpolizei fahndet mit den jetzt freigegebenen Fotos nach den mutmaßlichen Autodieben und nimmt unter Telefon 0471/953-4444 Hinweise entgegen. Auch wer etwas zur Fluchtroute oder zum Verbleib der Fahrzeuge sagen kann, wird gebeten, sich zu melden.

