PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Rollator gestohlen +++ Wachmann geschlagen +++ Wieder Ortsschild gestohlen +++ Auto überschlagen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Rollator gestohlen,

Limburg, Blumenröder Straße, Mittwoch, 15.03.2023, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 11:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde von Mittwoch auf Donnerstag ein Rollator aus einem Hausflur gestohlen. Ein 88-Jähriger hatte seinen Rollator am Mittwochvormittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Blumenröder Straße abgestellt. Als er am Donnerstagvormittag wieder in den Flur kam, war der Rollator verschwunden. Wie der unbekannte Täter in das Haus gelangte ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Rollator im Wert von circa 300 EUR unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Wachmann geschlagen,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Freitag, 17.03.2023, 03:40 Uhr

(wie) Ein Wachmann wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bad Camberg von einem Obdachlosen geschlagen. Ein 60-Jähriger war für einen Sicherheitsdienst in der Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 03:40 Uhr kontrollierte er eine Bankfiliale und entdeckte in deren Vorraum einen schlafenden Obdachlosen. Er weckte den 36-Jährigen und verwies ihn der Bank. Außerhalb der Bank kam es dann zu Streitigkeiten, wobei der 36-Jährige den Wachmann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Dadurch sei der 60-Jährige verletzt und seine Brille beschädigt worden. Der Schläger sei dann in Richtung der Ortsmitte davon gegangen. Eine Streife der Polizei konnte den 36-Jährigen dort anhalten und kontrollieren. Er hatte entsprechende Verletzungen an der Hand und verweigerte sich auszuweisen oder seine Identität preiszugeben. Daher nahmen die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Von dort wurde er nach der Verifizierung seiner Identität wieder entlassen.

3. Wieder Ortsschild gestohlen,

Hadamar, Kreisstraße 478, Mittwoch, 08.03.2023 bis Mittwoch, 15.03.2023

(wie) In den letzten Wochen wurde wieder ein Ortschild im Landkreis gestohlen. Bei einer Kontrollfahrt wurde am vergangenen Mittwoch festgestellt, dass Unbekannte die Ortstafel Niederhadamar an der K 478 zwischen Niederhadamar und Offheim entwendet haben. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Da die Polizei seit Dezember nun acht Fälle dieser Art im Landkreis verzeichnet hat, wird die Bevölkerung gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an Ortsschildern direkt bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Auto überschlagen,

Villmar, Landesstraße 3063, Donnerstag, 16.03.2023, 17:10 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der L 3063 bei Villmar hat sich am Donnerstagnachmittag ein Pkw überschlagen, der Fahrer wurde verletzt. Ein 18-Jähriger war mit einem Dacia auf der L 3063 von Aumenau in Richtung Villmar unterwegs. In einer Linkskurve kam er dabei auf die rechte Bankette, fuhr dann in den Straßengraben und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der Fahranfänger verletzt. Nach einer Behandlung vom Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte Dacia musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 EUR.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag: Wolfenhausen, Bornbachstraße

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

