Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Obersgegen

Körperich (ots)

Am Freitag, 21.04.2023 gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Körpericher Ortsteil Obersgegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein aus Richtung Vianden kommender PKW beim Linksabbiegen in Richtung Bauler ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen teilweise schwer verletzt. Unter den verletzten Personen befand sich auch ein Kleinkind. Infolgedessen kam es zu einem größeren Einsatz des Rettungsdienstes und mehrerer Notärzte. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell