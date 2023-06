Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei stellt Exhibitionisten am Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Gestern Abend, gegen 20:00 Uhr, wurde eine 20-jährige Deutsche in einem Zug von einem Exhibitionisten belästigt. Die Frau befand sich nach eigenen Angaben mit zwei weiteren unbekannten Frauen in einer 4er-Sitzgruppe im Metronom von Uelzen nach Hannover. Ein 28-jähriger Marokkaner setzte sich zu den Frauen in die Sitzgruppe und suchte den Blickkontakt zur Geschädigten. Im Anschluss fasste er in seine Hose und manipulierte offensichtlich an seinem Glied. Als der Zug in Celle hielt, verließen die zwei unbekannten Frauen den Zug. Die 20-jährige Geschädigte wechselte das Abteil und wandte sich an das Zugbegleitpersonal. Die Bundespolizei wurde telefonisch verständigt. Im Hauptbahnhof Hannover konnten Beamte der Bundespolizei den 28-Jährigen am Zug stellen. Zwecks polizeilichen Maßnahmen wurde er auf die Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Ein gültiges Ticket für seine Fahrt konnte er übrigens auch nicht vorweisen. Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Erschleichen von Leistungen wurden eingeleitet. Von dort wurde er dann kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hinweise von weiteren Zeugen/Geschädigten nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 - 30365-0 an.

