BPOL-H: Bilanzmeldung der Bundespolizeiinspektion Hannover zur Allgemeinverfügung zum "Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen"

Hannover (ots) - Am heutigen Vormittag kam es im Hauptbahnhof Hannover auf einem Bahnsteig zu einem körperlichen Angriff. Ein 24-jähriger Sudanese versuchte einen 23-jährigen Passanten grundlos über ein Geländer mehrere Meter in die Tiefe zu stoßen. Passanten konnten den Tatverdächtigen von seinem Vorhaben abhalten und ihn am Boden fixieren. Das Opfer blieb unverletzt. Der Sudanese konnte durch alarmierte ...

mehr