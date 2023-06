Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugen gesucht; Unbekannte Täter bewerfen und beschädigen zwei Züge bei voller Fahrt mit Gegenständen

Hannover (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 17:20 Uhr, bewarfen oder beschossen unbekannte Täter eine Regionalbahn der DB AG, die von Hannover kommend in Richtung Bremen unterwegs war. Kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Neustadt am Rübenberge hörte eine Zeugin einen lauten Knall an ihrem Fenster und sah, wie das Fenster stark beschädigt wurde. Im Hauptbahnhof Bremen entdeckte die Bundespolizei ein weiteres Fenster, welches durch den mutmaßlichen Bewurf mit unbekannten Gegenständen ebenfalls stark beschädigt wurde. Der Zug musste in Bremen für die anstehenden Reparaturarbeiten ausgesetzt werden.

Nur knapp zwei Stunden später, um 19:15 Uhr, wurde eine S-Bahn, die von Nienburg / Weser nach Hannover fuhr, bei der Anfahrt im Bahnhof Poggenhagen mit Steinen beworfen. Auch hierbei wurde eine Scheibe dermaßen zerstört, dass die S-Bahn für Reparaturarbeiten ausgesetzt werden musste. Die Bundespolizei Hannover nahm den Schaden auf. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung wurden durch die Bundespolizei Hannover und Bremen eingeleitet.

Die Reisenden in den Zügen wurden bei den Taten glücklicherweise nicht verletzt, da die Gegenstände die Scheiben nicht durchschlugen. Bei Zuggeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde kann ein solcher Bewurf oder Beschuss schwerste Verletzungen, die mitunter auch tödlich enden könnten, hervorrufen.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Bundespolizei unter folgenden Telefonnummern entgegen:

Bundespolizeiinspektion Hannover:0511-303650

Bundespolizeiinspektion Bremen: 0421-162995

