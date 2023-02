Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Briefmappe in einem Geschäft in der Hauptstraße

Pirmasens (ots)

Eine unbekannte Frau nahm am Montag, gegen 13:00 Uhr, ein MCM-Etui, das auf dem Tresen einer Boutique in der Hauptstraße, Nähe Edeka-Markt, lag, an sich und verließ sofort das Geschäft. Die Besitzerin der Boutique konnte der Diebin noch bis in die Fußgängerzone folgen, verlor diese dann aber aus den Augen. In der Briefmappe befanden neben verschiedenen Dokumenten, wie Führerschein, Ausweis und EC-Karten, auch eine teure Gleitsichtbrille. Bargeld war nicht enthalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Beschreibung der Täterin: mitteleuropäisches Aussehen, komplett schwarz gekleidet, korpulent, ca. 1,65 m groß, ca. 40-50 Jahre alt, dunkle, streng zurückgekämmte Haare.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

