Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall beim Abbiegen

33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Geldern-Walbeck (ots)

Am Montag (10. Juli 2023) gegen 10:00 Uhr kam es an der Wachtendonker Straße, Ecke Griftenweg in Walbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Als eine 80-jährige Frau aus Geldern mit ihrem Pkw vom Griftenweg kommend auf die Wachtendonker Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Motorradfahrer aus Straelen, der in Richtung Walbeck unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Duisburger Klinik. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme, zu der auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

