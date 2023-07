Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall: Autofahrer nach Kollision schwerverletzt

Rees-Empel (ots)

Am Montag (10. Juli 2023) kam es gegen 18:15 Uhr an der B67 zu einem Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer, ein 83-jähriger Mann aus Kalkar in einem grünem Kia Soul sowie eine 38-jährige Frau aus Emmerich in einem orangefarbenem Hyundai i30, befuhren die B67 aus Isselburg kommend in Fahrtrichtung Rees. Nach aktuellem Erkenntnisstand beabsichtigte die vorrausfahrende 38-jährige Frau an einer Kreuzung nach rechts abzubiegen und verringerte deshalb die Geschwindigkeit ihres Wagens. Der Verkehrsteilnehmer aus Kalkar bemerkte die Absicht der Frau zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen, entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche den Unfall nicht beobachtet hatten, informierten den Rettungsdienst und betreuten die Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell