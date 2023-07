Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Fahrradunfälle verhindern

Die Polizei gibt Tipps

Kreis Kleve (ots)

Der Sonnenschein und das sommerliche Wetter locken viele Menschen nach draußen. Eine Radtour am Wochenende ist nicht nur im Sinne der Gesundheit gut, sondern macht auch Spaß. Aber auch für Radelnde gilt: Hände weg vom Handy während der Fahrt! Das Hantieren mit dem Smartphone lenkt ab, führt zu Verkehrsunfällen und ist teuer; hier ist ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro vorgesehen.

Unser Tipp: Legen Sie zwischendurch eine Pause ein, um die Nachrichten zu checken oder Anrufe zu tätigen.

Aus aktuellem Anlass weißt die Polizei darauf hin, dass Rad- und Pedelec Fahrende verpflichtet sind, durch Verkehrszeichen (Zeichen 237, 240, 241) gekennzeichnete Radwege zu benutzen. Gibt es Radwege auf beiden Seiten, ist der in Fahrtrichtung rechte für Rad Fahrende ausgewiesen. (Rechtsfahrgebot!) Für den Verstoß - entgegen der Fahrtrichtung zu fahren - ist ein Verwarnungsgeld in Höhe von mindestens 20 Euro vorgesehen - also achten Sie bitte auf die Beschilderung!

Das Gebotszeichen mit den Piktogrammen für Fahrrad und Fußgänger vor blauem Hintergrund und waagerechtem Strich bedeutet, dass es sich um einen Weg für die gemeinsame Nutzung durch Rad Fahrende und Fußgänger handelt, der verpflichtend genutzt werden muss. Hier ist besondere Rücksicht auf die andere Nutzungsgruppe zu nehmen.

Bei dem Gebotszeichen mit denselben Piktogrammen, das ebenfalls die Nutzung verpflichtend vorschreibt, aber mit senkrechtem Strich, handelt es sich um einen getrennten Rad- und Gehweg, bei dem Fußgänger und Rad Fahrende einen eigenen Bereich haben. Es bringt besondere Gefahren für Radelnde mit sich, den Radweg entgegen der Fahrtrichtung zu befahren, da sie aus dieser Richtung nicht erwartet werden und von der Wahrnehmung der Kraftfahrzeugführer ggf. nicht erfasst werden.

Deshalb hier noch einmal der Tipp: Auch wenn es sich um einen kleinen Umweg handelt und etwas Zeit kostet, ist jeder Rad- und Pedelec Fahrende auf dem "rechten" Radweg sicherer unterwegs. Es ist der Polizei ein sehr wichtiges Anliegen, Fahrradunfälle zu verhindern! Deshalb ahnden wir nicht nur die Verstöße von Auto Fahrenden gegenüber Rad Fahrenden, sondern geben hier auch Tipps, wie man sich mit dem Zweirad im Straßenverkehr verhalten sollte, um Verkehrsunfälle zu verhindern oder die Folgen abzumildern.

- Kleiden Sie sich möglichst auffällig und schalten Sie bei Dämmerung und Dunkelheit Ihr Licht an.

- Zeigen Sie Ihre Absicht zum Richtungswechsel per Handzeichen an, damit andere merken, dass Sie abbiegen wollen.

- Benutzen Sie vorhandene Radwege und zwar in der zugelassenen Richtung!

- Tragen Sie freiwillig einen Fahrradhelm und lassen Sie Ihr Handy in der Tasche!

- Melden Sie sich zu einem unserer Pedelec Trainings an. Die Termine finden Sie auf unserer Internetseite (polizei.nrw.kleve).

- Meiden Sie den "toten Winkel" von Pkw und Lkw - hier werden Sie nicht gesehen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell