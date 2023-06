Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Ettringen (ots)

Am So., 11.06.2023, 13:34h, ereignete sich auf der L 82 von Mayen in Richtung Ettringen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die 19 jährige Fahrerin aus dem Landkreis Neuwied befuhr die L 82 von Mayen in Fahrtrichtung Ettringen. Ziel war der Parkplatz an der Ettringer Lay, unmittelbar vor Ettringen gelegen. Hinter ihr fuhren zwei weitere Pkw. Zunächst überholte der unmittelbar hinter ihr fahrende Pkw die offenbar langsam fahrende und ortsunkundige junge Frau, trotz ausgeschildertem Überholverbot. Im Anschluss setzte der zweite Pkw-Fahrer zum Überholen an. Hierbei handelte es sich um einen 27 jährigen Mann aus dem Kreis Cochem-Zell. Zeitgleich bog die Fahrerin des vorausfahrenden Pkw nach links auf den o. g. Parkplatz ab. Es kam zu einer heftigen Kollision beider Pkw, wobei die Fahrerin aus dem Raum Neuwied in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte die junge Frau aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Es mussten Dach und Fahrzeugtüren an dem verunfallten Pkw abgetrennt werden.

Alle Unfallbeteiligten, auch die Beifahrerin des Überholenden, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zum Glück trugen alle Beteiligten nur leichte Verletzungen davon.

Im Einsatz waren 3 Rettungswagen, 1 Notarztfahrzeug, 1 Rettungshubschrauber, die freiwillige Feuerwehr Ettringen, Kottenheim und St. Johann und die Polizei Mayen.

