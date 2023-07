Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person sowie einem Sachschaden von rund 25.000 Euro kam es am Sonntagmorgen (30.07.2023) gegen 01:20 Uhr im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße und der Tübinger Allee in Sindelfingen. Ein 23-jähriger Honda-Lenker befuhr die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Sindelfingen. Mutmaßlich aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Honda-Lenker in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, querte zunächst die Gegenfahrbahn und kollidierte im Kreuzungsbereich zur Tübinger Allee frontal mit einer Ampelanlage. Durch die Kollision erlitt der 23-Jährige schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

