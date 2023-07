POL-GM: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Radevormwald (ots) - Einem 73-jährigen Radevormwalder ist am Donnerstag (13. Juli) beim Einkaufen in einem Discounter auf der Erlenbacher Straße die Geldbörse aus der Hosentasche geklaut worden. Der Senior kaufte gegen 11.10 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft ein. Später stellte er fest, dass sein Portemonnaie verschwunden war. Die Polizei rät, Geldbörsen, Handys oder sonstige Wertsachen idealerweise in geschlossenen ...

