Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Engelskirchen-Broich

Engelskirchen (ots)

Am Nachmittag des 13.07.2023 gegen 16:10 Uhr kam es in Engelskirchen-Broich auf der Overather Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Das Mädchen war zu Fuß unterwegs und wurde von einem PKW erfasst. Zur Unterstützung der Polizei bei der Unfallaufnahme vor Ort wurde ein spezielles Ermittlungs-Team der Polizei Köln hinzugezogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde für ca. 3 Stunden der Bereich der Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Neben den Rettungskräften des Oberbergischen Kreises wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Dieser brachte das Mädchen in eine Fachklinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell