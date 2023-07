Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall Hinweise zu Sattelzug gesucht

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße 412 bei Radevormwald-Heide ist am Mittwoch (12. Juli) ein roter VW Bus von einem entgegenkommenden Sattelauflieger beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr, als dem in Richtung B 229 fahrenden VW Bus in Höhe einer 180-Grad-Kurve ein Sattelauflieger entgegenkam. Dabei kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem Auflieger und dem VW. Der Sattelauflieger setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Kräwinkel fort. Nach Angaben der Geschädigten war auf der blauen Plane des Aufliegers die Aufschrift "Nagel und Kuhn" (nicht Kühne und Nagel!) aufgebracht.

Hinweise zu dem Sattelzug nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

