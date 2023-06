Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt-Bu. (ots)

Unbekannte Täter haben die Glasterrassentür eines Einfamilienhauses an der Dopheidestraße zerstört. Das geschah am Montag (05.06.23) zwischen 13.00 und 17.15 Uhr. Im Haus, das am Ende einer Sackgasse liegt, suchten die Einbrecher in mehreren Räumen nach Diebesgut. Dabei öffneten sie diverse Schränke und Schubladen und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115 entgegen.

