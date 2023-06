Polizei Hagen

POL-HA: Sicher in den Urlaub auf den Straßen - Sicheres Zuhause während der Abwesenheit

Hagen (ots)

Die Verkehrs- und Kriminalitätssicherheitsberater der Polizei Hagen beraten Bürgerinnen und Bürger gemeinsam an zwei Aktionstagen kurz vor Beginn der Sommerferien. Behandelt werden der Ferienreiseverkehr und die Vorsichtsmaßnahmen bei einer längeren Abwesenheit der Wohnung oder des Hauses. Die Aktion läuft unter dem Motto: "Sicher in den Urlaub".

Die Polizei informiert über die Gefahren der Ablenkung durch Insassen und IT-Geräte im PKW, Übermüdung, Sicherung von Personen und Ladung, sowie zum Genuss von Alkohol. Thema ist jedoch auch das Bilden einer vorgeschriebenen Rettungsgasse bei Verkehrsstau. Die Dienststelle Kriminalprävention / Opferschutz informiert über die Sicherung von Häusern und Wohnungen während man sich im Urlaub befindet und gibt nützliche Tipps. Vorbeikommen kann jeder ohne Voranmeldung. Die Beratungen sind kostenlos.

Hier finden Sie die Termine. Die Beratungen finden jeweils vor den genannten Gebäuden statt: Dienstag (6. Juni) 09:30 - 12:00 Uhr - "ADAC" an der Körnerstraße 09:30 - 12:00 Uhr - "Baumarkt B1" an der Berliner Straße 12:45 - 16:00 Uhr - "Real-Markt" an der Kabeler Straße

Mittwoch (21. Juni) 09:30 - 12:00 Uhr - "Bauhaus" an der Eckeseyer Straße 09:30 - 12:00 Uhr - "Einkaufzentrum" an der Eilper Straße 12:45 - 16:00 Uhr - "ADAC" an der Körnerstraße 12:45 - 16:00 Uhr - "Kaufland" an der Straße Auf dem Lölfert

