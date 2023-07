POL-GM: Einbrecher lag schlafend im Bett

Radevormwald (ots) - Noch Glück gehabt hat eine Frau, der am Dienstag (11. Juli) beim Einkaufen in der Radevormwalder Innenstadt die Geldbörse gestohlen wurde; sie bemerkte den Diebstahl so rechtzeitig, dass die Tatverdächtige die Geldbörse fallen ließ und flüchtete. Die 62-Jährige war gegen 12.20 Uhr in einem Warenhaus in der Schlossmacherstraße einkaufen und hatte ihre Geldbörse in ihrer offenen Handtasche ...

mehr