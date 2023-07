Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Taschendiebstahl gerade noch rechtzeitig bemerkt

Radevormwald (ots)

Noch Glück gehabt hat eine Frau, der am Dienstag (11. Juli) beim Einkaufen in der Radevormwalder Innenstadt die Geldbörse gestohlen wurde; sie bemerkte den Diebstahl so rechtzeitig, dass die Tatverdächtige die Geldbörse fallen ließ und flüchtete. Die 62-Jährige war gegen 12.20 Uhr in einem Warenhaus in der Schlossmacherstraße einkaufen und hatte ihre Geldbörse in ihrer offenen Handtasche aufbewahrt. Beim Bezahlen an der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse fehlte. Als sie daraufhin vor das Geschäft trat und in Richtung des benachbarten Busbahnhofes ging, bemerkte sie eine Frau, die sich mehrfach auffällig nach ihr umschaute. Kurz darauf ließ die Frau die Geldbörse der Geschädigten fallen und flüchtete. Aus der Geldbörse fehlte zum Glück nichts. Die Verdächtige hatte lange dunkle Haare und trug einen Rock. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell