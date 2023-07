POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall auf der B237 schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr am Montag (10. Juli) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen Mercedes in der Gutenbergstraße in Rebbelroth. Der rote Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er Kratzer am vorderen linken Stoßfänger. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine ältere Dame etwa gegen 16.30/17 Uhr Fotos von der Unfallstelle machte und ...

