POL-LIP: Bad Salzuflen. Geschwindigkeitsmessungen und Fahrzeugkontrollen.

Beamte der Polizeiwache Bad Salzuflen haben am Mittwochvormittag (14.06.2023) an verschiedenen Stellen in Bad Salzuflen und Leopoldshöhe Geschwindigkeitsmessungen und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und sieben Verwarngelder erhoben. Tagesschnellster war ein Jeep-Fahrer, dieser wurde mit 97 km/h bei erlaubten 50 km/h in der Asper Heide gemessen. Das bedeutet für ihn 400 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Während der Kontrollen wurde zudem auch ein Fahrer ohne Führerschein und ein nicht versichertes Motorrad festgestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen die jeweiligen Fahrzeugführer eingeleitet. Zu schnelles Fahren ist immer noch ein Hauptgrund für schwerste Verletzungen bei Verkehrsunfällen auf unseren lippischen Straßen. Bitte halten Sie sich daher immer an die geltenden Höchstgeschwindigkeiten und fahren Sie stets vorsichtig. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie aufeinander Rücksicht nehmen.

