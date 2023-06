POL-LIP: Lage. Verletzte nach Verkehrsunfall auf Fast-Food-Parkplatz.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (14.06.2023) ereignete sich auf der Ostwestfalenstraße/Oerlinghauser Straße ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Bielefeld fuhr um 06:10 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz aus Richtung Lemgo in den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bielefeld ein. Dabei übersah sie eine 25-jährige Frau aus Bad Salzuflen, die mit ihrem VW Golf bereits im Kreisverkehr unterwegs war. ...

