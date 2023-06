Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß im Kreisverkehr.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (14.06.2023) ereignete sich auf der Ostwestfalenstraße/Oerlinghauser Straße ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Bielefeld fuhr um 06:10 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz aus Richtung Lemgo in den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bielefeld ein. Dabei übersah sie eine 25-jährige Frau aus Bad Salzuflen, die mit ihrem VW Golf bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Die junge Frau fuhr in Fahrtrichtung Bad Salzuflen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro entstand. Die Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die 25-jährige Frau blieb unverletzt.

