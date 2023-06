Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bei Überholvorgang Radfahrerin schwer verletzt.

Auf der Schötmarschen Straße in Fahrtrichtung Bad Salzuflen ereignete sich am Mittwochnachmittag (14.06.2023) gegen 15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Bad Salzufler setzte mit seinem Ford Transit samt Anhänger zum Überholen einer 36-jährigen Radfahrerin aus Lemgo an, musste jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs frühzeitig wieder einscheren. Dabei traf er mit seinem Anhänger die dort fahrende Radfahrerin, die durch den Sturz schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

