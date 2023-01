Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrer missachtet Rotlicht

Offenbach-Hundheim (ots)

84-Jähriger handelt sich Fahrverbot ein. Am Montagnachmittag hielt eine Streife der Polizei Lauterecken in der Saarstraße an einer "roten" Baustellenampel an. Hinter dem Streifenwagen befand sich der Mann mit seinem PKW. Unvermittelt fuhr der Senior mit seinem PKW an der wartenden Funkstreife vorbei und in die Baustelle ein. Bei einer Kontrolle durch die Beamten entgegnete der Fahrer, dass er die Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle wähnte und das Rotlicht übersah. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. |pilek

