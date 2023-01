Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verletzte infolge Missachtung der Vorfahrt

Steinwenden, L366 (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Schwerverletzter fordert ein Verkehrsunfall in Steinwenden auf der L366 in Höhe der Einmündung zur Neuwoogstraße. Dieser ereignete sich am letzten Samstag in der Zeit von 15:30 Uhr. Demnach kam es im Einmündungsbereich der L366/Neuwoogstraße zur seitlichen Kollision zwischen zwei Pkw. Ein Fahrzeugführer war auf der L366 in Richtung Ramstein unterwegs. Der andere Fahrzeugführer befuhr die Neuwoogstraße in Richtung L366 und bog nach links ab. Rettungs-/Feuerwehr- und Einsatzkräfte der Polizei sowie schweres Gerät kamen zum Einsatz. Die Personen kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Versorgung.|pilan-grä

