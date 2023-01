Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrüger geschnappt

Enkenbach-Alsenborn/A6 (ots)

Am Montagnachmittag gg. 16:20 Uhr versuchten zwei Männer im Alter von 37 und 23 Jahren durch Vortäuschen einer Notlage an der Ausfahrt Enkenbach-Alsenborn in betrügerischer Absicht an das Bargeld von anderen Verkehrsteilnehmern zu gelangen. Die Männer mit Wohnsitz im Ausland gaben an, angeblich nichts mehr zu essen zu haben und sie hätten auch keinen Sprit mehr um nach Hause fahren zu können. Beides entsprach jedoch nicht der Wahrheit. Als Gegenleistung für Bargeld wurde ein vermeintlicher Goldring angeboten. Noch während der Tatausführung wurden die Personen allerdings von einer Zivilstreife der zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz ertappt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht noch Zeugen oder Geschädigte, die ebenfalls von den Personen angesprochen wurden. Diese werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden (Tel.: 0631-35340).|ZVD

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell