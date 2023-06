Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Verkehrsunfall auf Kohlstädter Straße.

Am Mittwochnachmittag (14.06.2023) kam es auf der Kohlstädter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Kölnerin und eine Skoda-Fahrerin leicht verletzt wurden. Die Kölnerin befuhr die Kohlstädter Straße in Fahrtrichtung Kohlstädt und wechselte anschließend auf die Linksabbiegerspur, um auf die Auffahrt zur B1 in Fahrtrichtung Detmold abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia, der von einer 24-jährigen Schlängerin gesteuert wurde. In dem Skoda befand sich auch der fünf Monate alte Sohn der Fahrerin. Die Kölnerin wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Skoda-Fahrerin und ihr Sohn, der zur Beobachtung mitgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde zunächst die Abfahrt der B1 und die Kohlstädter Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, später wurde die Fahrspur in Richtung Kohlstädt wieder freigegeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Zusammenstoß wurde auch ein Verkehrszeichen, das auf der dortigen Verkehrsinsel stand, beschädigt.

