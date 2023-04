POL-BN: Sommerfest der Polizeiwache Bonn-Duisdorf am 17.06.2023: Polizei, Feuerwehr, Zoll und das Technische Hilfswerk geben Einblicke in Aufgaben und die tägliche Arbeit ( Korrekturmeldung )

Bonn (ots) - Ein Streifenteam der Wache GABI hat am Mittwochabend (19.04.2023) gegen 18:25 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Bonner Innenstadt einen 29-jährigen Mann nach einer Personenkontrolle festgenommen. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls vor. Daher wurde er in das Polizeigewahrsam im Präsidium in Ramersdorf ...

mehr