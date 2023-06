Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Frau auf Friedhofsparkplatz angegriffen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (14.06.2023) wurde eine 24-jährige Frau auf einem Friedhofsparkplatz in der Straße "Am Schloss" angegriffen. Der Täter kam unerkannt von hinten und würgte die Frau. Bei diesem handelt es sich vermutlich um einen Mann mit tiefer Stimme, kräftiger Statur und großen Händen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden.

