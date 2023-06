LPI-G: Rettungs- und Polizeieinsatz nach Arbeitsunfall

Gera (ots) - Gera. Schaden an drei Fahrzeugen (VW, Seat, Ford) verursachte am gestrigen Tag (05.06.2023), gegen 12:30 Uhr eine bislang unbekannte Frau, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. Wie Zeugen berichteten, zerkratzte die Sachbeschädigerin die in der Wiesestraße in Gera abgestellten Fahrzeuge mit ihren Fingernägeln. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es der Dame zu flüchten. Die Geraer Polizei ...

