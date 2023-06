Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrektur zur Pressemdeldung vom 05.06.2023: "Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen"

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (05.06.2023) veröffentlichte die LPI Gera folgende Pressemeldung:

Den Einbruch in sein Haus meldete am Sonntag (04.06.2023) der 61-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Vor Ort wurde bekannt, dass sich die Täter offenbar am besagten Sonntag, zwischen 00:30 Uhr und 08:45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften. Dort entwendeten sie diverse Lebensmittel, Getränke und Werkzeug. Samt Beutegut gelang ihnen im Anschluss unerkannt die Flucht. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben sie im genannten Zeitfenster ungewöhnliche Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Bei dem Tatort handelt es sich um folgende Örtlichkeit: Schillerstraße in Gera.

Es wird um Korrektur der Meldung gebeten.(KR)

