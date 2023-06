LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots) - Gera: Ein ca. 12 x 12 cm großes Hakenkreuz am Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle "Südfriedhof" bemerkte ein Passant gestern Nachmittag (05.06.2023), gegen 14:25 Uhr und informierte die Geraer Polizei. Die Täter schmierten das Symbol dabei mit blauer Farbe an die Scheiben und verursachten so Sachschaden. Die KPI Gera ermittelt dazu und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 0365 / ...

