Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Autos beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.10.2022, 7.10 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto gegen drei Pkw, die in Beckum an der Heddingermarkstraße standen. Ein 57-Jähriger hörte einen lauten Knall und sah kurz darauf einen dunklen Kombi, möglicherweise ein BMW aus der Heddingermarkstraße wegfahren. Es könnte sich hierbei um das Verursacherfahrzeug handeln.

Ein flüchtiger Verursacher fuhr mit seinem Auto die Heddingermarkstraße in Richtung ortsauswärts und kam in Höhe der Hausnummer 42 von der Straße ab. Dadurch stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen VW Tiguan und gegen einen grauen VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch auf einen grauen Ford geschoben. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den geschätzten Sachschaden von 14.350 Euro und flüchtete.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell