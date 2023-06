LPI-G: Sachbeschädigung an Straba-Haltestelle

Greiz (ots) - Greiz. Unbekannte versuchten am 05.06.2023 gegen 18:50 Uhr in eine Wohnung in der Reichenbacher Straße einzubrechen. Sie gingen dabei so rabiat vor, dass die Wohnungstür erheblich beschädigt wurde. Ein Eindringen gelang jedoch nicht. Für eine Fahndung nach den Tätern kamen mehrere Streifen zum Einsatz, sie entkamen dennoch unerkannt. Nun ermittelt die Polizei (03661/ 6210) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

