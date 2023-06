Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fingernägel vs. Fahrzeuglack

Gera (ots)

Gera. Schaden an drei Fahrzeugen (VW, Seat, Ford) verursachte am gestrigen Tag (05.06.2023), gegen 12:30 Uhr eine bislang unbekannte Frau, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. Wie Zeugen berichteten, zerkratzte die Sachbeschädigerin die in der Wiesestraße in Gera abgestellten Fahrzeuge mit ihren Fingernägeln. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es der Dame zu flüchten. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Beschreibung der Täterin:

Ca. 170 Jahre, ca. 45 Jahre alt, normale Figur, lockige braune Haare (Zusammengesteckt), begkleidet mit schwarzer knielanger Strickjacke, gelbem Shirt, schwarzer Umhängetasche, blauer Sonnenbrille und geschlossenen Schuhen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell