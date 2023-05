POL-SO: Rüthen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Geseke (ots) - Am Pfingstsonntag befuhr ein 36-jähriger Geseker mit seinem Pkw Ford gegen 09:40 Uhr die Lüdische Straße in Richtung Bachstraße und beabsichtigte, nach links in die Bäckstraße abzubiegen. Zeitgleich war eine 76-jährige Radfahrerin -ebenfalls aus Geseke- mit ihrem E-Bike in der Gegenrichtung unterwegs. Als der Autofahrer zum Abbiegen ansetzte, übersah er aufgrund der Sonnenblendung die ...

mehr