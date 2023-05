POL-SO: Soest - Raubdelikt

Werl (ots) - Am frühen Samstagmorgen (27.05.) brachen noch nicht identifizierte Personen in eine Firma am Kapellenweg in der Werler Stadtmitte ein. Technische Aufzeichnungen belegen, dass zwei unbekannte Täter gegen 00.40 Uhr die Eingangstür an der südlichen Gebäudeseite unter Zuhilfenahme eines Hebelwerkzeugs aufbrachen und die Produktionsstätten betraten. Aus der Werkstatt wurden Kupferspulen, 2 Mobiltelefone sowie eine Geldkassette entwendet. Zum Transport des ...

