Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer bei Unfall schwerstverletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Beckrather Straße in Wickrath hat am Donnerstag, 4. August, um 14 Uhr ein 64-jähriger Motorradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Auto schwerste Verletzungen davongetragen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der Motorradfahrer aus Richtung Beckrath kommend in Richtung Wickrath, als es in Höhe eines Supermarkts zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 56-jährigen Frau kam, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und auf den Parkplatz des Supermarkts hatte abbiegen wollen.

Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Rettungskräfte vor Ort schlossen Lebensgefahr nicht aus.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle für mehrere Stunden. Die Feuerwehr und mehrere Streifenteams waren an dem Einsatz beteiligt. Die Polizei setzte auch eine Drohne ein, um Luftaufnahmen vom Unfallort zu machen. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge stellten die Beamten sicher. (jn)

