POL-MG: Pressemitteilung der Polizei Bochum: Nach versuchter gefährlicher Körperverletzung - Tatverdächtiger (31) identifiziert

Mönchengladbach (ots) - Ein Zeuge hat am Donnerstag, 4. August, gegen 0.50 Uhr die Polizei alarmiert, da in einem frei zugänglichen Hinterhof eines leerstehenden Gebäudes an der Hauptstraße in Rheydt zwei Papiertonnen brannten. Die Polizeibeamten begannen den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fenster des Gebäudes beschädigt. Die Polizei ...

