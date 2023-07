Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 88-Jährige von Trickdieb bestohlen

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (12. Juli) ist eine 88-Jährige aus Gummersbach von einem dreisten Dieb beklaut worden. Die Seniorin war gegen 10.50 Uhr zuerst bei einer Bank in Derschlag Geld abheben. Dann machte sie sich auf den Weg zu einem Lebensmittelmarkt auf der Kölner Straße. Als sie die Kreuzung Kölner Straße / Klosterstraße überquerte, tauchte der Unbekannte neben ihr auf und wollte ihr über die Straße helfen. Vor dem Lebensmittelmarkt sprach er die 88-Jährige erneut an und bat sie um Wechselgeld. Während die Seniorin in ihrer Geldbörse nach Kleingeld suchte, klaute der Dieb ihr Geldscheine aus dem Portemonnaie. Anschließend flüchtete er in Richtung Busbahnhof Derschlag. Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit schwarzen Shorts, schwarzen Schuhen und einem beigen T-Shirt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

